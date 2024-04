Doden in Belgisch drugslab komen uit Eindhoven en Den Bosch

Alle vier de mannen die vorige week werden gevonden in een Belgisch drugslab komen uit Brabant. Dat meldt het Eindhovens Dagblad. Vorige week werd al bekend dat er twee mannen uit Eindhoven betrokken waren. Zij werden dood in het drugslab gevonden. De derde man die in het lab overleed is een 33-jarige man uit Den Bosch, zo melden bronnen aan de krant.

Vorige week woensdag vond de politie na een noodoproep zes mensen in een pand in Poederlee. Drie van hen waren dood, één man werd gereanimeerd en twee anderen belandden in het ziekenhuis. Het ging om iemand die de politie had gebeld en een buurvrouw.

In het pand bleek een drugslab te zitten waar speed werd geproduceerd. Kort na de vondst werd al bekend dat het spoor naar Nederland leidde. De huurder van het pand zou een Nederlander zijn die er sinds 1 april in zat. Twee van de doden waren mannen uit Eindhoven. Bronnen laten nu aan het Eindhovens Dagblad weten dat de vierde dode een 33-jarige man uit Den Bosch is.

De man die gereanimeerd werd, woonde in West-Brabant. Volgens Belgische justitie is dat een 51-jarige man en is hij niet 59 jaar, zoals eerder gemeld werd. Daarmee zijn alle vier de betrokkenen Brabanders.

Fout tijdens kookproces

De doodsoorzaak van de mannen is onbekend. Mogelijk ging er iets mis bij het kookproces van de drugs. Daarbij worden chemische stoffen gemengd en verhit. Giftige dampen komen dan vrij.

Het kan ook zijn dat de slachtoffers zijn gestikt door koolmonoxidevergiftiging, omdat de zuurstof opraakte tijdens het kookproces. Drugslabs zijn gevaarlijk, omdat er binnen nauwelijks wordt geventileerd. Zo proberen producenten ontdekking te voorkomen.

DIT VIND JE OOK INTERESSANT:

Vorige week meldden we al dat twee van de drie doden Brabanders waren