Jasper en Steef krijgen les in treinreizen: 'Het is nog best lastig'

Zelfstandig met de trein reizen. Voor veel mensen is het gesneden koek. Maar dat is anders als je een verstandelijke beperking hebt. Wat komt daar allemaal bij kijken? Jasper en Steef zitten op de Academie Academie voor Leren en Zelfstandigheid (Alez) in Breda. Woensdag kregen Jasper en Steef op het station van Breda een stoomcursus treinreizen en wat er vooraf allemaal nog meer bij komt kijken.

Op het perron van station Breda is het even zoeken voor Jasper en Steef. Samen met hun begeleider Marina staan ze voor het bord met de reisbestemmingen. Het wordt Etten-Leur, de eestvolgende bestemming na Breda. Om het perron op te komen moeten ze eerst langs de poortjes. Ietwat onwennig legt Jasper zijn OV-kaart op het scangedeelte en het poortje klapt open. Het is de bedoeling dat ze in Etten-Leur hetzelfde doen om uit het station te komen. "In- en uitchecken heb ik wel onder de knie", roept Jasper enthousiast.

"Het moeilijkste is om de treinreis te plannen."