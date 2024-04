Botje van de Heilige Bernadette komt naar de Lourdesgrot in Sint Willebrord

De spanning stijgt in Sint Willebrord. Het dorp is in blijde verwachting van de komst van een klein botje van de Heilige Bernadette Soubirous. Het relikwie maakt een rondgang langs de bisdommen in Nederland. In onze provincie is de schrijn voor het eerst te zien in de West-Brabantse bedevaartplaats. “We voelen ons enorm vereerd”, klinkt het opgetogen uit de mond van Wim Roelands van het parochiebestuur.

Dat juist Sint Willebrord de Brabantse primeur krijgt, is niet helemaal toevallig. Het dorp is al tientallen jaren een pelgrimsoord voor de verering van Maria met als belangrijkste trekpleister de Lourdesgrot naast de kerk. Katholieken geloven dat bij de echte grot in de Zuid-Franse stad in 1858 de Heilige Maagd verscheen aan de veertienjarige Bernadette. Lourdes groeide later uit tot het grootste Maria-bedevaartsoord ter wereld.

Bernadette Soubirous overleed in 1879. Kort voor haar heiligverklaring in 1933 werden stukjes bot bij de boerendochter weggenomen die nu de wereld over reizen. “Het voelt alsof Bernadette naar Sint Willebrord komt. Ik weet dat het slechts om een klein stukje van haar lichaam gaat maar het is wel een deel van haar”, zegt Wim Roelands. In 1885 werd in Sint Willebrord een eerste Lourdesgrot gebouwd. Daarmee werd het dorp al in de negentiende eeuw landelijk bekend als bedevaartplaats. De eerste versie van de Lourdesgrot raakte na verloop van tijd in verval. De markante pastoor Bastiaansen vond dat er een nieuwe grot moest komen. Hij reisde af naar Lourdes om tekeningen te maken van de echte grot.

Bernadette Soubirous (bron: bisdom Breda)

“De legende gaat dat pastoor Bastiaansen met zijn rozenkrans de maten opnam om de replica zo exact mogelijk na te bouwen in het dorp. Toen de nieuwe grot in Sint Willebrord in 1925 klaar was, ging hij terug naar Lourdes om een stuk steen uit de rots te hakken. Die steen werd ingemetseld en is nog steeds goed te zien onze grot”, vertelt Wim. Sint Willebrord wordt vooral in mei, de Mariamaand, druk bezocht door bedevaartgangers. Tot in de jaren zestig was er zelfs nog een jaarlijkse processie naar de Lourdesgrot. Hiervoor moest de snelweg tussen Etten-Leur en Sint Willebrord worden afgesloten. Daarnaast waren alle hotels in de omgeving steevast volgeboekt. Tegenwoordig trekt de Lourdesgrot voornamelijk nog gelovigen uit de nabije regio.

De schrijn met het relikwie van de Heilige Bernadette zou eigenlijk vier jaar geleden al naar Nederland zijn gekomen. De rondgang ging toen vanwege corona niet door. Het is daarom nu de eerste keer dat de reliek in Nederland is. Wim Roelands: “Zoiets gebeurt maar één keer in je leven. Ook ik maak dit waarschijnlijk hierna nooit meer mee. Ik zou daarom geïnteresseerden aanraden om hun kans te pakken.”

De schrijn met het relikwie van de Heilige Bernadette (bron: Bisdom Roermond)