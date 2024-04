FC Den Bosch overgenomen door Aziaten: 'Financiële problemen over'

FC Den Bosch komt voor een deel in Aziatische handen. Na een periode van onrust is bekend wie de nieuwe aandeelhouders van de club worden. Vier bedrijven uit Azië gaan de komende jaren in de Bossche club investeren, zo meldt de club op haar website. Daarmee is FC Den Bosch volgens het bestuur uit de financiële problemen.

Eind maart werd bekend dat de Amerikaanse aandeelhouders afstand hadden gedaan van hun aandelen in de club. Drie jaar geleden hoopten zij FC Den Bosch vooruit te gaan helpen, maar het tegenovergestelde gebeurde. Binnen de club waren ze al maanden ongelukkig met de Amerikaanse invloeden. En sommige van de aandeelhouders kwamen hun financiële verplichtingen niet meer na. Een groep nieuwe aandeelhouders moest daar verandering in gaan brengen, maar wie dat waren bleef nog even geheim. Woensdagavond heeft de club bekend gemaakt dat het om vier Aziatische bedrijven gaat, ‘met een passie voor voetbal’. Internationale ondernemers

De nieuwe aandeelhouders zitten allemaal in het (internationale) bedrijfsleven. Ze investeren graag in de club, omdat FC Den Bosch volgens hen een rijk verleden heeft en een eigen karakter. Eén van de nieuwe aandeelhouders is Eric Li Ying. Hij was als aandeelhouder jarenlang betrokken bij een profclub in China. Een andere investeerder is Eddie Tao, die al twintig jaar in Nederland woont en hier ook een bedrijf heeft. De twee andere partijen blijven liever op de achtergrond. Tip van oud-international

De investeerders kwamen bij de Bossche club uit dankzij een tip van oud-international Dries Boussatta. Hij wordt technisch adviseur van de groep. Van de vier nieuwe aandeelhouders krijgt niemand een belang van 25 procent of meer. Een groep van lokale aandeelhouders onder de naam Forza FC Den Bosch behoudt zijn aandelen. Het gouden prioriteitsaandeel, waarmee onder andere de naam, clubkleuren, clubcultuur en vestigingsplaats gewaarborgd zijn, blijft eigendom van Stichting Behoud Betaald Voetbal 's-Hertogenbosch.