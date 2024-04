Aziaten komen: trainer van FC Den Bosch de laan uit

Hoofdtrainer Tomasz Kaczmarek is door FC Den Bosch de laan uitgestuurd. Het nieuws volgt een dag nadat FC Den Bosch bekendmaakte voor een deel in Aziatische handen te komen. Het ontslag van de trainer heeft volgens de nieuwe technisch directeur Bernard Schuiteman 'niets te maken met zijn kwaliteiten, maar met de richting die de club op wil'.

Assistent-trainer William van Overbeek maakt het seizoen af als interim-hoofdtrainer van FC Den Bosch.

Kaczmarek was woensdag precies een jaar in dienst van FC Den Bosch. De club staat negentiende in de Keuken Kampioen Divisie. De Duits-Poolse trainer had zijn vertrek al een beetje aan zien komen. "Met de komst van de nieuwe aandeelhouders was het voor mij duidelijk dat er veranderingen en een nieuwe aanpak zouden komen. Dit is voetbal. Ik ben blij dat ik mijn periode bij de club kan afsluiten met een overwinning op Jong Ajax en begrijp dat het voor ons het beste is om op dit moment afscheid te nemen.”

'Accenten verleggen'

Technisch directeur Bernard Schuiteman, die woensdag in deze functie begon, geeft aan dat FC Den Bosch met een andere speelwijze een andere weg in wil slaan. "In onze ogen past een ander type hoofdtrainer beter bij die speelwijze. De resterende trainingen en wedstrijden willen we gebruiken om de eerste stappen in die richting te zetten. Door nu al accenten te verleggen, krijgen we inzichten in welke spelers uit de huidige selectie bij dat nieuwe systeem passen."

Er gaat bij de club sowieso veel veranderen. Vier bedrijven uit Azië gaan de komende jaren in de Bossche club investeren, zo liet de Bossche club woensdag weten. Van de vier nieuwe aandeelhouders krijgt niemand een belang van 25 procent of meer. Een groep van lokale aandeelhouders onder de naam Forza FC Den Bosch behoudt haar aandelen.

