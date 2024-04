Motorseizoen begint met 3 zwaargewonden: rijschoolhouder geeft tips

Het motorseizoen is begonnen nu de temperaturen weer boven de 20 graden uitkomen. Afgelopen weekend leverde dat meteen drie zwaargewonde motorrijders op in Brabant. April is altijd de gevaarlijkste maand voor motorrijders. Rijschoolhouder Merlin Weber uit Veghel geeft een klein lesje. Waar moeten de motorrijders en automobilisten op letten? Oftewel: hoe starten we veilig het motorseizoen?