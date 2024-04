ASML-topman komt met hoge onderscheiding in een uniek rijtje

De onderscheiding die ASML-topman Peter Wennink woensdag van demissionair premier Mark Rutte kreeg, is er niet zomaar een. Wennink is benoemd tot Grootofficier in de Orde van Oranje-Nassau en dat gebeurt zeer zelden. In de afgelopen 24 jaar gingen slechts vier anderen hem voor. En dus voegt de Oerlenaar zich in een uniek rijtje.

Om een Koninklijke onderscheiding te kunnen krijgen, moet je je bijzonder verdienstelijk hebben gemaakt voor de samenleving. Ieder jaar krijgen bijvoorbeeld honderden vrijwilligers op Koningsdag een lintje omdat ze zich jarenlang hebben ingezet voor een vereniging . Zij worden dan meestal benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau, dat is de zesde graad in de orde.

De een na hoogste graad is die van Grootofficier. De eer die de ASML-topman nu te beurt is gevallen. Sinds 2000 kregen slechts vier anderen die onderscheiding.

Frits Philips

Een van de opvallende voorgangers van Wennink is Frits Philips, die we natuurlijk allemaal kennen van het gelijknamige elektronicabedrijf uit Eindhoven. Sinds 1930 had hij in verschillende rollen een grote invloed op het bedrijf, de stad Eindhoven en op de rest van de wereld.

Naast Frits Philips staat bijvoorbeeld ook Tjibbe Joustra, voormalig Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en voorzitter van de Onderzoeksraad voor Veiligheid, in het rijtje Grootofficieren. Net als oud-minister en minister van Staat Piet Hein Donner.

DSM-topman

Vóór Wennink was Feike Sijbesma de laatste Nederlander die Grootofficier in de Orde van Oranje-Nassau werd. Hij was in 2021 nog bestuursvoorzitter van DSM en werd geroemd om de manier waarop hij duurzaamheid en winstgevende groei bij het chemisch concern liet samengaan. Inmiddels is hij voorzitter van de raad van commissarissen van Philips.

En nu mag dus ook Peter Wennink zich Grootofficier noemen. Alleen het Ridder Grootkruis is een nóg hogere onderscheiding in de Orde van Oranje-Nassau. Dat een burger deze onderscheiding krijgt, is zeer uitzonderlijk. Oud-premiers worden vaak benoemd tot Ridder Grootkruis in de Orde van Oranje-Nassau. En in 2015 viel voormalig Eurocommissaris Neelie Kroes deze eer te beurt.

