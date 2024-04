Dave vond deze bijzondere sprinkhaan, eerste ooit gezien in Nederland

Dave van Hattem (34) uit Deurne voelt zich de nieuwe Freek Vonk. Een paar weken geleden vond hij een wel heel bijzondere sprinkhaan. Toen hij een foto maakte, ging de sprinkhaan rechtop staan, dus Dave liet het diertje met rust. Nu blijkt het de eerste 'Iris Oratioria' te zijn die ooit in Nederland is gezien.

Maar de foto is zo spectaculair, dat hij ‘m op de website waarneming.nl zet. “Ik wilde weten wat voor dier het is, maar vervolgens kreeg ik mailtjes van Naturalis en het kenniscentrum van insecten. Ze zeiden dat ik iets unieks had gevonden. Ik dacht aan een gewone sprinkhaan, maar dat is dus niet zo.”

Jinze Noordijk van EIS (het kenniscentrum van insecten) bekijkt regelmatig de foto’s op de website van waarneming.nl en ontdekte de vondst van Dave, de zogenaamde ‘Iris Oratioria’. Het is een bidsprinkhaan uit het zuiden van Europa. Hij gaat nu verder onderzoek doen naar het insect.

Noordijk: “Hoe herken je deze sprinkhaan? Hoe komt deze soort hier terecht? Eigenlijk weten nog heel weinig, maar dat gaan we allemaal uitzoeken. Het dier heeft zelfs nog geen Nederlandse naam.”

Veel van deze zeldzame exoten belanden volgens hem via planten in Nederland. “Heel veel planten worden in Zuidoost-Europa opgekweekt. Het beestje vliegt daar rond en komt zo in onze tuincentra terecht.”

Maar het dier kan toevallig ook met een Zuid-Europese vakantieganger in de kofferbak zijn meegereden naar het Limburgse park. Of het is een ontsnapt huisdier van een fanatieke insectenverzamelaar. Eén keer eerder is het beestje bij iemand in Nederland in de tuin gezien", legt Noordijk uit. “Maar dat was geen volwassen dier, dus ik weet niet zeker of dat ook deze soort is. Dat ga ik overleggen met een onderzoeker in Italië.”