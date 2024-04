Man die overleed bij ongeluk op camping was vaste gast: 'Had hart van goud'

Een dag nadat op camping Boekels Ven een man om het leven kwam nadat hij verstrikt raakte in een grasmaaier, is de campingeigenaar nog aangeslagen. Hij werd meteen gebeld door zijn compagnon die het fatale ongeluk voor zijn ogen zag gebeuren. “Dit is zo heftig, je hoopt dat zulke dingen nooit op je camping gebeuren”, zegt eigenaar Maarten Zon.

Het ging woensdagmiddag goed mis tijdens maaiwerkzaamheden in een speeltuin van de camping. Twee keer per jaar ploegen de eigenaren het grasveld om, zodat het er weer fris bij ligt. Altijd doordeweeks en in rustige periodes, als er weinig gasten op de camping zijn.

Maar deze keer stond hij volgens Zon op het verkeerde moment op de verkeerde plek. De man stond aan de zijkant van de speeltuin toe te kijken hoe het gras werd omgeploegd. Hij zou hebben geprobeerd te helpen door een wipkip aan de kant te trekken en raakte vervolgens met zijn voet in de frees verstrikt. De man raakte bekneld tussen de frees en de tractor en overleed ter plekke.

Hoe het ongeluk precies kon gebeuren is voor de eigenaar van de camping en de bestuurder van de tractor nog steeds een raadsel. “Mijn collega hoorde plots een gil en heeft de tractor meteen stilgezet. Toen zag hij die man liggen.”

De bestuurder belde Maarten direct. “Ik zag wat er gebeurd was en dan schrik je flink", vertelt hij. "Ik belde meteen de hulpdiensten. Die waren gelukkig snel ter plekke en zijn meteen gaan reanimeren.” Maar dat mocht niet meer baten. De man overleed ter plekke. Woensdagmiddag was het gebied rond de speeltuin afgezet en deed de arbeidsinspectie onderzoek. Het is niet duidelijk wat daar uit is gekomen.

Volgens van Zon is er niemand getuige geweest van het drama. Het is op dit moment namelijk erg rustig op de camping. Op een aantal gezinnen na is de camping verder leeg. Alle campinggasten zijn via een brief geïnformeerd over het trieste nieuws.

DIT VIND JE OOK INTERESSANT:

Man overlijdt tijdens maaiwerkzaamheden in speeltuin op camping