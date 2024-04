Straf voor operator Efteling te zwaar: Bryan krijgt zijn oude baan terug

De Efteling moet de 21-jarige Bryan uit Oosterhout binnen twee weken weer aanstellen als operator van de achtbaan Baron 1898 in de Efteling. Dat heeft de kantonrechter in Tilburg donderdag bepaald. De Oosterhouter was uit zijn functie gezet, nadat een oud-collega tot twee maal toe op de startknop van de achtbaan had gedrukt.

De leiding van de Efteling had Bryan gedegradeerd tot medewerker attracties in plaats van operator. Ook werd hij even geschorst en kreeg hij een officiële waarschuwing. Dit gebeurde nadat twee oud-collega’s op 28 november nog even langskwamen en nog wel een keertje in de bedieningsruimte op de startknop wilden drukken. Van de operator mochten ze nog even achter de knoppen zitten van de achtbaan. Een van de gasten nam plaats in de stoel van de operator en liet tot twee keer een treintje vertrekken met een druk op de knop. Bryan, die buiten de bedieningsruimte aan het schoonmaken was, kwam ondertussen ook even gedag zeggen. Alles verliep vlekkeloos en geen van de waaghalzen in de achtbaan had er iets van gemerkt. Maar, toen de leiding van de Efteling erachter kwam, kon die er niet om lachen. Bryan en Walter werden geschorst, kregen een officiële waarschuwing en werden van operator gedegradeerd naar 'medewerker attracties'. Bryan ging het gesprek aan met zijn leidinggevenden, maar de zaak escaleerde. En dus zag Bryan geen andere mogelijkheid dan een kort geding aan te spannen en zijn baan als operator terug te eisen. De rechter probeerde tijdens de zitting vorige week woensdag nog om de twee partijen tot een akkoord te laten komen. Maar omdat dat mislukte, moest hij zelf een oordeel vellen.

Vijf operators waken over de veiligheid bij de attractie (Foto: ANP).