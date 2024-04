Michael van Gerwen verslaat Luke Littler en klimt in Premier League

Michael van Gerwen heeft de elfde speelronde van de Premier League gewonnen. In de finale in Birmingham was hij met 6-3 te sterk voor Luke Littler, die bovenaan de ranglijst staat. Het is de vierde keer dit seizoen dat Van Gerwen een speelronde in de Premier League wint, zijn laatste eindzege dateert alweer van 22 februari.

De 34-jarige darter uit Vlijmen is door de zege in Birmingham weer opgeklommen naar de derde plaats op de ranglijst. Van Gerwen haalde de finale door Nathan Aspinall en Michael Smith te verslaan. Hij had een tamme halve finale achter de rug, daarin won hij zonder grandioos spel van Smith met 6-4. Tegen Aspinall kwam hij terug van een 4-2 achterstand om met 6-4 te winnen. Van Gerwen kwam aan het begin van de finale op 1-0 voorsprong maar maakte daarna behoorlijk wat fouten op de rand van het bord. De drie legs die volgden, gingen allemaal naar Littler. Weer leek Van Gerwen een duel met Littler te verliezen. In de vorige twee speelronden had hij steeds met 6-3 verloren van de 17-jarige Littler. Hij verloor de leg die hij was begonnen op 1-1 en ook op 2-2, toch trok hij de stand steeds weer gelijk. Vanaf de 3-2-achterstand won hij vier legs op rij. Hij won de wedstrijd door op het einde 95 uit te gooien.

