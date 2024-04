Slechtziende bewoner meldt brand, maar brandweer ziet wat anders

De brandweer is donderdagavond uitgerukt voor een brand in een huis in Budel. Bij aankomst viel het mee, er was namelijk geen brand. Al dacht de bewoner daar anders over, meldt de website Cranendonck24.

Rond elf uur donderdagavond kreeg de brandweer een melding voor een woningbrand aan de Heggewikke. Brandweermannen hebben het huis geïnspecteerd maar zij vonden geen brandhaard en keerden terug naar de kazerne. Ook de politie kwam naar het huis, agenten ontfermden zich over de alleenwonende man. Wat bleek: de man was slechtziend en hij had het vermoeden dat zijn woning vol rook stond en dat er brand was in zijn huis.