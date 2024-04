Jos kan amper zien, maar surfte toch (bijna) het IJsselmeer over

Jos Lavrijssen (57) uit Reusel ziet bijna niets, maar dat houdt hem maar zelden tegen. Ook donderdag stapte hij, zoals zo vaak, op zijn surfplank. Ditmaal was de missie wél anders: samen met andere windsurfers probeerde Jos in een strakke lijn het IJsselmeer over te steken. “Anderen zeiden lachend tegen ons: ‘Joh, waar begin je aan?’”

Aanleiding voor de bijzondere tocht is het 50-jarig jubileum van SailWise, een organisatie die watersportvakanties organiseert voor mensen met een beperking. Het was de bedoeling om te beginnen in Elahuizen in Friesland en dan door te surfen naar Enkhuizen in Noord-Holland, een afstand van zo’n veertig kilometer. De tocht werd uiteindelijk bijna dubbel zo lang.

"Bij die dijk konden bovendien moeilijk auto’s komen om onze spullen op te halen. Dat was dus ook geen oplossing. Toen hebben we maar besloten om ermee te stoppen, ongeveer zes kilometer voor de haven van Enkhuizen.” De surfers werden een voor een met boten opgehaald.

Het team heeft vervolgens nog een uur of twee geprobeerd om ergens anders aan land te gaan. "Maar dan zouden we bij een dijk uitkomen met betonblokken ervoor. Dat maakte het te lastig."

“Op zich ging het surfen best wel goed”, legt Jos uit. “Maar ja, we hadden echt constant tegenwind. We hebben ongeveer tachtig kilometer tegen de wind in gekruist, maar net voor de haven van Enkhuizen viel de wind opeens weg én was er stroming. Nou, dan gaat het gewoon niet meer.”

Jos heeft een oogziekte waardoor hij nog maar drie procent ziet, maar dat heeft hem nooit tegengehouden. Hij is al jaren een fervent surfer bij Windsurfclub Beekse Bergen in Hilvarenbeek. Hij heeft dan ook veel ervaring, dus het oversteken van het IJsselmeer op een surfplank, dat zou in theorie met wat hulp moeten lukken.

“Ja, ik had graag de kans gehad om het af te maken, maar onder deze omstandigheden was het gewoon niet te doen. Als er maar een beetje wind staat, vlieg je normaal gesproken over de plas, maar als je tegen de wind in kruist, is je snelheid gewoon te laag. Er waren al wat surfers die tegen me zeiden: ‘Waar begin je aan? Met die wind, en dan ertegenin, dat is niet te doen.’”

Maar het was een gigantisch leuk avontuur, vindt Jos. “We hebben met ons team van de surfclub al afgesproken om volgend jaar terug te keren. En ach, we hebben het geprobeerd en zijn toch best ver gekomen. Ik heb er wel van genoten. Het is gewoon leuk met zo’n clubje te proberen om het einde te halen, ook als het niet lukt.”

