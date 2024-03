Surfend het IJsselmeer over: bijna blinde Jos houdt wel van een avontuur

Met een surfplank het IJsselmeer oversteken is al een hele uitdaging. Voor Jos Lavrijssen (57) uit Reusel is het extra moeilijk. Hij ziet namelijk bijna niks. In april gaat hij de uitdaging aan en gaat hij op zijn surfplank van Elahuizen in Friesland naar Enkhuizen in Noord-Holland, een afstand van zo’n veertig kilometer.

Jos heeft een oogziekte waardoor hij nog maar drie procent ziet. “In het midden zie ik helemaal niks.” Jos steekt zijn arm uit. “Als ik recht naar voren kijk, zie ik nu mijn vingers. Maar zodra ik mijn hoofd naar mijn vingers draai, zie ik ze niet meer.” Jos is al jaren een fervent surfer bij Windsurfclub Beekse Bergen in Hilvarenbeek. “Het surfen is niet moeilijk”, zegt hij. “Het is een kwestie van doen. Dan leer je het wel.” Hij vind thet op het water zelfs makkelijker om iets te zien dan op het land. “Het water is een groot vlak. Ik zie wel de contouren van de bomen en de oevers.”

"Op zo'n groot open water heb je geen idee welke kant je uit moet."

Daarnaast helpt een speciale app hem om niet te verdwalen op de plas. In de app staan allemaal gps-coördinaten zodat hij precies weet waar hij op het meer is. Dat hulpmiddel heeft Jos niet als hij het IJsselmeer gaat oversteken. Dan wordt hij op een andere manier geholpen. Jos draagt bij het surfen een helm met een radioset. Bij het oversteken surft er iemand met hem mee die hem de weg wijst. “De buddy zet de koers uit”, zegt Jos. “Want op zo’n groot open water heb je geen idee welke kant je uit moet.” Via de radio krijgt hij te horen wat de wind doet en of hij wat meer naar links of naar rechts moet.

"Die veertig kilometer kan zomaar honderd kilometer worden."

Jos maakt de oversteek op 11 april. Dan viert Sailwise, een organisatie die watersportvakanties organiseert voor mensen met een beperking, het 50-jarig jubileum. Jos gaat dan ook niet alleen oversteken. Naast zijn begeleider op een surfplank gaat er een hele vloot watersporters mee naar de overkant. De oversteek is zo'n veertig kilometer. “Als de wind perfect staat doe je er ongeveer drie uur over”, weet Jos. “Maar bij de oversteek die we nu gaan maken, is de wind juist vaak niet gunstig. Zo kan er tegenwind zijn. En dan moet je echt zigzaggen. Die veertig kilometer kan dan zomaar honderd kilometer worden. Het kan dus heel zwaar worden.”

"Ik wil het Kanaal oversteken."

En juist daarom heeft Jos afgelopen winter veel getraind. Maar hij is sowieso heel fit. Naast surfen doet hij bijvoorbeeld aan triatlons. Zijn clubgenoten noemen hem een van de sterkste van de club. En eigenlijk is het oversteken van het IJsselmeer 'slechts' een voorproefje van een veel groter avontuur. Zo droomt Jos ervan om eens het Kanaal over te steken.” Dit vind je ook interessant:

De broer van Jos is ook blind. Hij maakte onlangs zijn debuut als tonprater.