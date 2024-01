Patric is blind en wordt tonprater: 'Iedereen kan grappen maken'

Patric Lavrijsen (50) uit Reusel is met recht een échte carnavalsliefhebber. De oud-prins regelde onder andere jarenlang de optocht in het dorp. Tot drie jaar geleden het noodlot toesloeg: hij werd plots blind. Het betekende het einde aan al het vrijwilligerswerk rond carnaval voor hem. Toch wil hij iets blijven doen met carnaval en dus gaat hij als blinde tonprater de ton in. Vrijdagavond heeft hij zijn eerste buut.

Drie jaar geleden werd Patric geopereerd omdat hij darmkanker heeft. Maar die operatie ging helemaal mis. “Twee weken lag ik in coma”, vertelt hij. “En toen ik wakker werd, was ik blind en had ik klapvoeten.” Een klapvoet is een deels verlamde voet. Hoe dat nou zo kon lopen, kan Patric niet precies vertellen. Maar het betekende een enorme omschakeling voor hem. “Dan moet je het leven weer oppakken. En dat valt niet mee.” Voor die mislukte operatie, was Patric jarenlang erg actief in het Reuselse carnaval. “Ik heb 22 jaar de optocht mee georganiseerd, ik zat 17 jaar in de Raad van Elf en in 2005 mocht ik prins zijn.” Dat carnaval zijn lust en zijn leven was, is niet overdreven. En dat dit ineens allemaal weg viel, was dan ook een grote klap voor Patric.

"Carnaval zit in mijn hart."

Carnaval vieren gaat niet meer zoals vroeger. Prikkels van het carnavalsfeest worden hem al snel te veel. “Het valt zwaar”, zegt hij. “Ik mis het nog steeds”, vertelt hij terwijl de tranen opwellen. “Weet je, carnaval zit in mijn hart.” En het bloed kruipt waar het niet gaan kan: nu wil hij toch weer wat doen met carnaval. "Ik wil toch heel graag in het carnavalswereldje blijven.” En dus ontstond het plan om tonprater te worden. Want grappen maken, dat blijft Patric aan de lopende band doen. Het ligt hem dus. Een een typetje, zoals een tonprater altijd doet, was ook al gauw gevonden. Dat typetje is bij Patric vooral zichzelf. “Maar dan uitvergroot en komischer”, zegt hij. “Dat is ook niet zo moeilijk als je overal tegenaan loopt. Dan heb je het typetje zo gevonden.” Maar blind tonpraten heeft toch ook zo zijn uitdagingen. “Ik heb geen spiekbriefje om op te kijken als ik mijn tekst vergeet”, legt hij uit. Maar dankzij een ‘oortje’ kunnen twee vrienden af en toe een tekst in fluisteren. En ze helpen hem het podium op.

"Dat je erbij hoort."