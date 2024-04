Dit dorpje wordt overspoeld door Amerikaanse toeristen vanwege tulpentuin

Demen telt nog geen 200 inwoners. Veel mensen, ook uit Brabant, zullen het dorpje aan de Maas bij Ravenstein niet eens kennen, maar deze weken wordt het overspoeld door Amerikaanse toeristen. Het woord ‘amazing’ valt voortdurend.

“Ik bezocht zelf ooit een tuin die me echt raakte en toen dacht ik dat wil ik ook”, zegt Martje van den Bosch. “Het is toch mooi als je met bloemen iets kunt doen wat voor andere mensen iets betekent.”

Het onderhoud doen Martje en Fridtjof samen met twee vrijwilligers. “Mijn man kan per uur duizend bollen zetten.” Fridtjof vult aan: “Het is veel werk, maar wij zien het niet als werk." De tuin is twee keer per week open en nu ook door de Amerikanen ontdekt.

Op deze vrijdagochtend komt een bus vol gepensioneerde toeristen aan. "We zijn wel gewend aan bezoekers van wat verder weg. Uit België en Duitsland bijvoorbeeld, maar Amerikanen hebben we nog niet gehad. En nu komen er zoveel. Dat vinden we heel speciaal.”