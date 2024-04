ASML krijgt elk jaar 500 verzoeken om sponsoring: 'Willen goede buur zijn'

Chipmachinefabrikant ASML in Veldhoven krijgt elk jaar vijfhonderd verzoeken om sponsoring. Tientallen aanvragen worden toegekend: daar steekt ASML geld in. Het aantal verzoeken stijgt. “Dit jaar verwacht ik dat het er meer zullen zijn. Ik zie in het eerste kwartaal een groei”, zegt Marjolein de Hooge van ASML.

Van de ijsbaan in de kerstvakantie in Veldhoven tot de Marathon van Eindhoven: ASML sponsort dit soort initiatieven en evenementen in de regio. Het heeft niets met chipmachines te maken, maar het bedrijf wil ‘een goede buur zijn’ zoals Marjolein de Hooge van ASML het noemt. Ze is hoofd maatschappelijke betrokkenheid bij het bedrijf. Per medewerker wil ASML een bedrag van 2500 euro per jaar reserveren om de regio te steunen. Hoe meer medewerkers, hoe hoger het bedrag. Het streven is om volgend jaar meer dan honderd miljoen euro uit te geven voor de maatschappelijk betrokkenheid’. Het megabedrag is voor projecten over de hele wereld, maar het grootste deel gaat naar de Brainportregio.

"ASML heeft in de Brainportregio positieve en negatieve gevolgen."

Het bedrijf beseft goed dat ASML een stempel op de regio drukt. Goed voor de omgeving zorgen wordt steeds belangrijker voor ASML. Wie de reacties op de berichtgeving over ASML leest, ziet een tweedeling. Aan de kant de mensen die het geweldig vinden dat zo’n wereldspeler in Veldhoven zit. Een bedrijf dat voor veel werkgelegenheid zorgt. Aan de andere kant de mensen die overlast ervaren. De regio wordt overspoeld door expats, vinden ze. Daardoor is het bijvoorbeeld moeilijk om aan een huis te komen. “ASML heeft in de Brainportregio positieve en negatieve gevolgen”, zegt Marjolein de Hooge. “Aan de ene kant heb je de positieve gevolgen er is veel werkgelegenheid en economisch gaat het heel goed in de regio. Aan de andere kant heb je ook nadelen. Er zijn weinig woningen beschikbaar. De wegen lopen vol.”

"Je wilt dat iedereen mee kan doen."