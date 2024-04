Kampioenswedstrijd van PSV mag op grote schermen, maar niet op 25 april

Een aanstaande kampioenswedstrijd van PSV mag van de gemeente Eindhoven toch op grote schermen in de binnenstad getoond worden. Dat heeft burgemeester Jeroen Dijsselbloem vrijdagavond laten weten. Dat geldt alleen niet voor 25 april, omdat het daags erna Koningsnacht en Koningsdag is.

Nu mogen in Eindhoven alleen grote schermen worden geplaatst bij een EK of WK voetbal, maar die regels worden dus binnenkort aangepast, schrijft de burgemeester in een brief aan de gemeenteraad. Horecaondernemers op het Stadhuisplein, Ketelhuisplein, 18 Septemberplein en de Markt mogen een vergunning aanvragen om schermen te plaatsen.

Dijsselbloem begint zijn brief optimistisch: "De kans is groot dat PSV dit jaar kampioen wordt van de Eredivisie.” Met het oog op dat naderende kampioenschap van PSV worden de regels rond het zogeheten 'schermenbeleid' veranderd.

Maatwerk

Door de verandering van de regels mogen er grote schermen komen, maar ook tv-schermen op terrassen. Volgens de burgemeester blijft het beleid tijdens grote sportevenementen 'altijd maatwerk'.

"Het plaatsen van schermen leidt tot meer bezoekers in de stad. Enerzijds draagt dit bij aan de feestelijkheid, de verbroedering en het saamhorigheidsgevoel", zegt Dijsselbloem, die ook wijst op de grotere risico’s voor de openbare orde en veiligheid.

Sowieso geen schermen op 25 april

Vrijdag heeft de burgemeester de mogelijkheden voor het plaatsen van grote schermen tijdens een kampioenswedstrijd van PSV op 25 april, 5, 12 en 19 mei besproken met politie en het OM.

Voor de horeca in Eindhoven is het niet te hopen dat het op 25 april al kampioen wordt, want dan worden de schermen niet toegestaan vanwege de direct aansluitende Koningsnacht- en Koningsdagvieringen in de binnenstad.

