PSV'ers genieten van sfeer in Philips Stadion: 'Alsof we al kampioen zijn'

Hoewel niemand bij PSV het hardop zal uitspreken, gaat de Eindhovense club wel degelijk kampioen worden. Het stadion vierde alvast het feestje en dat was een voorproefje op wat komen gaat. Voor Johan Bakayoko is het iets compleet nieuws. Hij werd in heel zijn leven nog nooit kampioen. Zaterdagavond genoten hij en zijn trainer in ieder geval al van de uitzinnige supporters.

“Het voelt in het veld soms alsof je al kampioen bent”, vertelt Johan Bakyoko na afloop. “Het is fantastisch hoe ze tekeer gaan maar we zijn het natuurlijk nog niet. Maar ik kan er op het veld wel van genieten.”

Niemand in en rondom Eindhoven twijfelt nog aan een aanstaand kampioenschap voor PSV. De vraag is alleen nog wanneer de champagne ontkurkt kan worden. De aanloop wordt door de PSV-supporters in ieder geval benut om er een extra lang feest te maken.

Ook Peter Bosz genoot van de supporters in het stadion. Zonder een vraag daarover te krijgen pakte de trainer toch een moment om daar bij stil te staan. “Ik wil graag nog iets zeggen als dat mag... Ik vond het publiek vanavond geweldig! Ik ken deze sfeer van avonden in de Champions League maar dit was fantastisch”

Ook in de supermarkt wordt de vleugelspeler erop aangesproken en dat is allemaal nieuw voor de Belg. “Ik heb dit nog nooit meegemaakt. Ik ben nog nooit kampioen geworden.” Op de vraag of hij een beetje weet wat hij kan verwachten over een paar weken. “Ik heb geen idee want dit wordt mijn eerste keer.”

Toch wilden zowel de vleugelaanvaller als de trainer nog niet te veel op de zaken vooruitlopen. Zeggen dat ze kampioen worden doen ze nog niet. Wel was Bosz lovend over wat hij zaterdagavond van zijn ploeg gezien had. “Ik heb echt goed voetbal gezien. We waren zo dominant. We lieten AZ totaal niet in het spel komen. We hebben vanaf het begin de duimschroeven aangedraaid. Dan kan ik echt genieten van mijn ploeg.”

Tot slot had de oefenmeester het nog over de scorende debutant in zijn selectie. Jesper Uneken kwam vlak voor tijd in het veld en wist gelijk te scoren. “Hij schrok toen ik zei dat hij erin moest. Ik heb hem verder ook geen instructies meegegeven. Het is geweldig voor zo’n jongen dat hij gelijk scoort.”