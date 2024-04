112-nieuws: brand in bos blijkt kampvuur • gewonden bij ongeluk Chaam

09.12

In een huis aan het Hof van Voorne in Bergen op Zoom is donderdagmiddag een grote hoeveelheid geld en verdovende middelen ontdekt. Dat maakte de politie vanochtend bekend. De politie ging naar dit adres na een tip over de mogelijke aanwezigheid van harddrugs. In het huis werden grote hoeveelheden zakjes met poeders, stoffen en pillen gevonden. Het bleek onder meer te gaan om amfetamine en cocaïne. Ook werden er duizenden euro’s contant geld aangetroffen. De bewoner is als verdachte aangemerkt en moet binnenkort een verklaring afleggen.