Lege schappen in de Jumbo omdat het bedrijf lage prijzen wil bieden

Koffiedrinkers die het liefst Douwe Egberts in huis halen of liefhebbers van Milka-chocolade hebben pech in sommige Jumbo-filialen. Daar zijn de schappen van deze producten leeg. De reden is dat de Veghelse supermarktketen op dit moment scherp onderhandelt met leveranciers over de prijzen van vooral A-merken. Om hoeveel producten het precies gaat, wilde Jumbo vrijdag tegen RTL Nieuws niet zeggen.

Het bedrijf uit Veghel sprak begin dit jaar de ambitie uit om klanten 'over de hele linie' goedkoper uit te laten zijn. Jumbo zei 'terughoudend' te zijn met prijsverhogingen van A-merken en het eigen huismerk. Om dit voor elkaar te krijgen, moet de supermarktketen eens in de zoveel tijd in gesprek met leveranciers over de inkoopprijzen. Jumbo moet die omlaag krijgen of in ieder geval niet hoger laten worden om de boodschappen goedkoper in de winkel te leggen.

Naast bijvoorbeeld productie- of leveringsproblemen, is dit een van de redenen waarom er lege schappen zijn. Want als de voorraad op is en leveranciers niet meegaan met een lagere inkoopprijs, dan worden er geen nieuwe producten geleverd.