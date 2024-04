Dodelijk ongeluk met crossmotor, man (25) rijdt tegen boom

Er werd ook een traumahelikopter ingeschakeld (foto: SQ Vision Mediaprodukties). Een gebied rondom de plek van de botsing werd afgezet (foto: SQ Vision Mediaprodukties). Er werden veel politiewagens opgetrommeld (foto: SQ Vision Mediaprodukties). Volgende 1/4 Motorrijder overlijdt na botsing op boom op de Staartweg in Lieshout

Bij een ongeluk op de Staartweg in Lieshout is zaterdagmiddag een motorrijder van 25 uit Beek en Donk om het leven gekomen. Volgens de politie verloor hij door onbekende oorzaak de macht over het stuur van de crossmotor en botste hij daarna op een boom. Er was voor zover bekend geen ander verkeer betrokken bij het ongeluk.