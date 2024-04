Vliegtuigspotters verdringen zich voor Antonov vliegtuig: 'Heel bijzonder'

Tientallen vliegtuigspotters verdrongen zich zaterdagmiddag bij Vliegbasis Gilze-Rijen om een Antonov vrachtvliegtuig te zien opstijgen. Vanaf krukjes en trappen probeerden ze het vertrek van het toestel zo goed mogelijk vast te leggen. Want zo vaak komt een Antonov toestel niet voorbij gevlogen. Het toestel brengt vanuit Gilze-Rijen twee Chinookhelikopters naar Irak.

Martijn komt aangelopen met een trapje dat onder de verf zit. Maar deze zaterdag dient het trapje als steun om de Antonov zo goed mogelijk te kunnen zien en te fotograferen. "Het is prachtig weer en op zaterdag, dus ik hoef geen vrij te nemen van de baas, ideaal eigenlijk", zegt hij. De kick is om een mooie foto te maken. Maar een Antonov is ook bijzonder, vindt Martijn: "Het is oude techniek en toch wel bijzonder dat het nog kan vliegen en dat er zoveel mee aan boord kan".

Martijn met zijn trapje

Floran uit Ridderkerk staat met zijn fototoestel met lens in de aanslag om het vertrek vast te leggen. Alhoewel hij zijn lens nog bescheiden vindt vergeleken met wat anders vliegtuigspotters soms hebben. "Spannend hoor om zo'n bijzonder vliegtuig te zien, er zijn er niet zoveel van", zegt de spotter. De uitdaging is, zoals voor alle spotters, om een zo mooi mogelijke foto te maken. Floran is van plan de foto nog vaak terug te gaan kijken op zijn computer.

De Antonov (foto: Martijn Jansen).

Even later scheert het imposante toestel over de spotters heen. Danny uit Antwerpen is tevreden. "Het is goed gelukt, het is mooi weer en het was een mooi vertrek dus ik heb fijne foto's kunnen maken. Het is een uniek toestel, dus heel bijzonder om het zo van dichtbij te kunnen zien. Dat bijzondere toestellen zo laag voorbij komen dat is wel heel bijzonder", zegt de Belg, die al ruim twintig jaar vliegtuigen spot. Storm uit Alphen staat ook tevreden te kijken: "Ik ben vrij lang, dus ik heb geen trapje nodig", zegt hij met een lach. Hij vond het geweldig: "Ik heb misschien twee keer in mijn leven zo'n vliegtuig gezien en nu dus de derde keer en dat met zo'n mooi weer. De motoren klonken heel mooi. Ik heb een video gemaakt en ga het heel mijn leven nog vaak terugluisteren".

Storm heeft een mooie foto gemaakt