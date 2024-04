RKC Waalwijk geeft 0-2 voorsprong weg bij AZ en verliest onnodig

RKC Waalwijk heeft zaterdagavond in een klein kwartier een 0-2 voorsprong uit handen gegeven bij AZ. Er leek voor de Waalwijkse degradatiekandidaat bijna 70 minuten geen vuiltje aan de lucht. Twee knappe doelpunten van David Min leken RKC lucht te kunnen gaan geven op de ranglijst, maar binnen de kortste keren keek het tegen een 3-2 achterstand aan. En hierin kwam geen verandering, waardoor de druiven erg zuur waren voor de ploeg van trainer Henk Fraser.

En het begon zo geweldig voor RKC. Al snel werd de ban gebroken door Min, die weer Michiel Kramer op de bank hield. De spits scoorde na een mooie aanval en een knappe passeerbeweging. De manier waarop diezelfde Min net voor rust er 0-2 van maakte, was pas echt fenomenaal. Vanuit de middencirkel wist hij de bal over keeper Mathew Ryan te mikken.

Aan beide Waalwijkse doelpunten had de doorgaans betrouwbare AZ-verdediger Yukinari Sugawara schuld. In de tweede helft, toen er ruim 65 minuten waren gespeeld, haalde hij zijn gram: 1-2. Nog hoefde RKC niet in paniek te raken, maar dat veranderde al snel toen Ibrahim Sadiq zijn eerste doelpunt ooit voor AZ maakte. Weer enkele minuten later kreeg RKC andermaal een tik toen Vangelis Pavlidis met een mooie hakbal 3-2 liet aantekenen. De Griek voert nu samen met PSV'er Luuk de Jong de topscorerslijst van de Eredivisie aan.

Fraser probeerde met wat wissels het tij te keren, maar RKC keerde uiteindelijk met lege handen terug uit Alkmaar. De nederlaag was onverdiend, maar vooral onnodig. Aan RKC-zijde kregen Min, Chris Lokesa en keeper Etienne Vaessen een gele kaart.

Fraser was na afloop niet boos: "Natuurlijk is iedereen gefrustreerd, geïrriteerd en teleurgesteld want we hebben er echt weer een wedstrijd van proberen te maken. Maar", zo zei hij ook voor de ESPN-camera, "dit is het beeld van het hele seizoen. We zijn nog steeds niet bij machte om het in dit soort wedstrijden onze kant uit te laten vallen. Zoals in de meeste wedstrijden hebben we er alles aan gedaan. Spijtig is ook dat we nu twee keer achter elkaar twee doelpunten hebben gemaakt en dat dit niet genoeg was. Het zal tot het eind spannend blijven voor lijfsbehoud."