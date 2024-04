112-nieuws: brand verwoest gevel in Best • ongeluk op A58

06.56

Het gebouw van dierenkliniek Verstappen aan De Ronde in Best liep vanochtend vroeg schade op bij een containerbrand. Het vuur woedde in twee containers dicht tegen het gebouw aan stonden. De schade aan de gevel van het gebouw, met name de gevelbekleding, is groot. Het gebouw heeft daarnaast rook- en roetschade opgelopen. Ook ging de brandweer een installatiebedrijf naast de dierenkliniek binnen. Daar hing wel rook, maar bleek geen brand te zijn.