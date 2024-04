112-nieuws: containerbrand in Best • bonnenregen tijdens taxicontrole

00.01

Een auto is gisteravond van de weg geraakt op de A50 bij Nistelrode. De auto kwam ondersteboven in de berm terecht. De automobilist lanceerde volgens een 112-correspondent zichzelf. De bestuurder drukte het gaspedaal in plaats van de rem in. De automobilist zou onder invloed zijn geweest en is naar een ziekenhuis gebracht. De politie ging met de bestuurder mee.