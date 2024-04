112-nieuws: drachtige ree gebeten • dak van gebouw ingestort

15.30

Een 29-jarige man is vanmiddag tot twee keer toe aangehouden omdat hij geen geldig rijbewijs had. Hij had wel een buitenlands rijbewijs, maar omdat hij in Nederland woont, geldt er een termijn van 185 dagen waarin het rijbewijs moet worden vervangen voor een geldig Nederlands rijbewijs. De termijn was ruim verstreken en daarom werd een proces-verbaal opgemaakt, aldus Politie Langstraat. Uiteraard mocht de bestuurder niet meer verder rijden, maar binnen een half uur troffen dezelfde agenten dezelfde bestuurder met dezelfde auto op de Midden Brabantweg te Loon op Zand. Opnieuw kreeg de man proces-verbaal aan zijn broek. Bij een volgende keer zal zijn auto in beslag worden genomen, heeft de politie gewaarschuwd.