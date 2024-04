Gevangenisdirecteur gaat in eigen cel zitten: 'Ik vond het verschrikkelijk'

Gevangenisdirecteur Cees Niessen van de gevangenis in Vught heeft uit eigen beweging zelf in de cel gezeten. In totaal zat hij vijf dagen 'achter de deur', zoals hij het zelf noemt. "Ik vond het verschrikkelijk", zegt hij erover in de Omroep Brabant-talkshow KRAAK.

Dat hij in een gevangenis wilde werken, wist hij al vroeg. "Als jongen van 13 of 14 zag ik een advertentie in een lokale krant. 'Geen dag is hetzelfde' stond erbij en toen wist ik het. Daar wilde ik naartoe." Drie jaar heeft hij als cipier gewerkt of als PIW'er (penitentiair inrichtingenwerker), zoals ze dat zelf noemen. Op zijn 33ste werd hij directeur. En dat gaat niet alleen over het insluiten. "Vorige week heb ik nog suikerfeest gevierd", zegt Niessen.

"Dan ga ik gewoon met de gedetineerden samen eten."

"Het was einde van de ramadan", gaat hij verder "en dan ga ik gewoon met de gedetineerden samen eten. In die zin voel ik me vrij. Dat klinkt gek in een inrichting, maar het is zo. Dan heb je ook leuke gesprekken aan tafel." "Tuurlijk vragen ze weleens 'mag ik dit of mag ik dat' maar over het algemeen gaat het ook over wat hen bezielt en waarom ze daar zitten. Met het suikerfeest gaat het ook over nadenken over het verleden, wat ze hebben gedaan en dat zijn de onderwerpen van gesprek aan tafel" In het kader van weten waar je het over hebt als gevangenisdirecteur, heeft Niessen zich zelf weleens laten insluiten. "Vijf dagen heb ik achter de deur gezeten en ik vond het verschrikkelijk", zegt hij daarover. "Ik was iedere keer bang om vergeten te worden.Dat het personeel me zou vergeten om buiten te sluiten of te laten luchten." Die angst was niet geheel onterecht, zo bleek. "Ik vroeg een keer aan een bewaker of mijn potje jam omgeruild kon worden voor pindakaas en dat was ie vergeten. Het klinkt heel flauw, maar dat werd zó belangrijk en het irriteert je."

"Als mensen iedere dag zo chagrijnig wakker worden, dan is dat ook niet goed voor ze."