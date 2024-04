Marianne Vos is de slimste op de eindstreep van de Amstel Gold Race

Marianne Vos heeft zondag voor de tweede keer de Amstel Gold Race gewonnen. De 36-jarige wielrenster uit Babyloniënbroek schreef de Limburgse wielerklassieker ook in 2021 al op haar naam.

De renster van Visma - Lease a Bike versloeg in de sprint haar landgenote Lorena Wiebes. De rappe sprintster van SD Worx-Protime dacht te gaan winnen, maar juichte te vroeg.

De wedstrijd lag lange tijd stil nadat kort voor het peloton zou passeren een ongeval had plaatsgevonden op de Bergseweg in Voerendaal. De rensters moesten ruim een uur wachten omdat de weg was afgesloten voor onderzoek.

De organisatie besloot daarom geneutraliseerd naar de finishpassage in Vilt te rijden waar een nieuwe start plaatsvond. Daarna waren er nog drie lokale ronden te rijden over 55 kilometer.

