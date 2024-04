Peelland Truckrun trekt veel bekijks in Oost-Brabant: 'Stralende gezichten'

Met veel toeters en bellen reed de Peelland Truckrun zondagochtend door Oost-Brabant. Aan de meer dan vijftig kilometer lange tocht van vrachtwagens deden zo'n 160 deelnemers mee. Het luidruchtige ritje begon en eindigde in Deurne en trok langs de kant van de weg veel bekijks.

"Het was een groot succes vandaag", zegt Maico Meijers verheugd. De voorzitter van de Peelland Truckrun had zich geen betere dag kunnen wensen. "Het weer was mooi en er was flink veel animo. Bij de deelnemers heb ik veel stralende gezichten gezien."

De stoet met vrachtwagens vertrok zondagochtend om 11.00 uur en reed door Asten, Someren, Liessel, Bakel en Deurne. Vorig jaar werd de toeterende optocht nog aan banden gelegd omdat de verzekering van inzittenden niet goed was gedekt. Daar hebben de truckers een oplossing voor gevonden.

In april 2025 staat alweer de 34e editie van de Peelland Truckrun op het programma.

