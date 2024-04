Peelland Truckrun trekt weer met toeters en bellen door Oost-Brabant

De 33e Peelland Truckrun trekt komende zondag weer met toeters en bellen door Oost-Brabant. De stoet met vrachtwagens rijdt door Asten, Someren, Liessel, Bakel en Deurne. Vorig jaar werd de toeterende optocht nog aan banden gelegd omdat de verzekering van inzittenden niet goed was gedekt. Daar hebben de truckers een oplossing voor gevonden en herstellen ze na een korte onderbreking een mooie traditie. Tot groot geluk van de 165 passagiers die al maanden uitkijken naar het luidruchtige ritje.

De Truckrun is even simpel als zaligmakend. Naast de vrachtwagenchauffeur zit een passagier met een beperking op een ereplaats, zoals medeorganisator Maico Meijers het beschrijft. Aan die gouden formule kwam tijdens de coronacrisis en daarna in 2023 kortstondig een einde toen er in Overijssel een ongeluk gebeurde in een soortgelijke Truckrun met een begeleider.

Dat incident leidde tot onenigheid tussen truckers en verzekeraars die de schade niet wilden vergoeden. Samen kwamen ze er niet uit en daardoor gingen veel truckruns dat jaar niet door. Of ze werden in aangepaste vorm gehouden, zoals in Vlijmen. Vaak werden daarbij de vrachtwagens ingeruild voor kleine voertuigen of busjes waar wel voldoende gordels voor de inzittenden aanwezig waren. Of konden alleen passagiers mee die goed ter been waren, zodat de begeleiders niet in de cabine nodig waren en achter de stoet aan konden rijden.

Gordel

Het geschil met de verzekeraars spitste zich toe op de begeleider van de bijrijder. In een vrachtwagen zijn voorin twee zitplaatsen: voor de chauffeur en de bijrijder. Zij hebben een gordel om. De begeleider van de bijrijder zit dan meestal zonder gordel achter de bijrijder.

"Na een jaar afwezigheid kunnen we dit weer gaan rijden en we zijn zelfs beter verzekerd dan in andere jaren", vertelt Maico Meyer. "We hebben in samenwerking met de Overkoepelende Stichting Chauffeursactiviteiten (OSC) een maatwerkverzekering kunnen afsluiten voor de begeleiders van de passagiers met beperking in de vrachtwagen. De voorwaarde is wel dat deze begeleider noodzakelijk is voor medische begeleiding. Dat kan onder meer te maken hebben met medicijnen, plasstop of epileptische aanval. Dat kunnen we niet overlaten aan de chauffeur."

Aan de Peelland Truckrun van dit jaar nemen weer zo'n 165 mensen met een beperking deel. De meer dan vijftig kilometer lange tocht van vrachtwagens begint en eindigt in Deurne.

