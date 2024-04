Oproep na doodgebeten drachtige reegeit: 'Houd je viervoeter aan de lijn'

Een drachtige reegeit is zondag zwaargewond aangetroffen in de Ettense Polder en overleed nog dezelfde dag. Oorzaak: loslopende honden die het dier aanvielen. Aris van Sprundel, boa boswachter bij Staatsbosbeheer in West-Brabant, is erg boos op hondenbezitters die hun viervoeter maar niet aan de lijn houden. “De ingewanden lagen eruit. Het was duidelijk dat honden dit hebben gedaan.”

Exacte getallen heeft de 52-jarige Van Sprundel niet, maar het komt vaker voor dat dieren in het natuurgebied door honden worden aangevallen, met alle gevolgen van dien. “De reegeiten staan op het punt van kalveren en zijn nu een extra gemakkelijk doelwit. Ze zijn nu minder snel en minder wendbaar.”

“Ik dacht: dan maar geen frisse foto."

De boa (buitengewoon opsporingsambtenaar) boswachter is helemaal klaar met de loslopende honden en plaatste daarom een foto op Instagram waarbij goed te zien is welke schade de honden het dier hebben toegebracht. “Ik dacht: dan maar geen frisse foto, maar een waar hondenbezitters kunnen zien wat ze andere dieren aandoen."

Boa boswachter Aris van Sprundel (foto: privé collectie)

“Waar ik ook klaar mee ben zijn hondenbezitters die als ze bekeurd worden, vinden dat hun hond ook ‘het recht heeft om vrij door het bos te lopen’, of dat ik ‘echte boeven moet gaan vangen’ of dat ik me ‘er niet mee moet bemoeien’." Van Sprundel is als boa gewoon gerechtigd om deze boetes uit te delen: 110 euro voor een loslopende hond en zelfs 550 euro als je hond achter een wild dier jaagt.

“Er zijn speciale losloopgebieden, ga daar dan lekker met je hond naartoe.”

“Echt niet alle honden zijn hetzelfde en soms hebben eigenaren het niet eens in de gaten omdat de hond een paar honderd meter achter ze aan slentert." Kortom, hou de hond aan de lijn, drukt Van Sprundel bezitters nogmaals op het hart. “Er zijn speciale losloopgebieden, ga daar dan lekker met je hond naartoe.” Naast de loslopende honden, ziet de boa ook toe op bijvoorbeeld stroperij, wild crossen en illegale visserij. “Maar samen met mijn collega, zijn we de enige twee boa boswachters voor heel West-Brabant. Dat is eigenlijk veel te weinig.”