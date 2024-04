'Hoe haal je dit in je kop?', buurtbewoners schieten overeind van explosie

Bewoners van de Rozenstraat en straten in de buurt daar in Oss zijn flink geschrokken van de explosie zondagnacht rond kwart voor een. Door de klap sneuvelden de ramen van twee huizen. "Het was zo’n knal, ik zat rechtop op bank", vertelt een vrouw die een paar deuren verderop woont.

"Zelfs mijn hondje, dat niet bang is voor vuurwerk, schoot omhoog", vertelt de vrouw, die anoniem wil blijven. "Dit kan geen vuurwerk geweest zijn", meent ze. "Daar was de klap veel te hard voor." Ze noemt de ontploffing 'een beetje eng'. "Maar dit gebeurt overal tegenwoordig. Ik weet niet in wat voor land we leven, het is helemaal verpest. Hoe halen mensen dit in hun kop? Ik kan er met mijn verstand niet bij.”

"Ik schoot overeind van de bank."

Iemand die tegenover de twee getroffen huizen woont, lag televisie te kijken op het moment van de explosie: “Ik hoorde boem en schoot overeind van de bank. Ik was even bang dat onze auto kapot zou zijn. Ik keek meteen door het raam naar buiten en zag toen alle buren naar buiten komen. Ik zag dat de ramen van de huizen hier tegenover kapot waren. Overal lagen kleine glasscherven op de auto’s.”

De stoep is bezaaid met glasscherven (foto: Gabor Heeres/SQ Vision).

Ze heeft een beetje contact met de getroffen buren. Volgens haar zijn het 'altijd lieve mensen'. Of er op het moment van de explosie iemand thuis was in de getroffen huizen, is onbekend. De politie doet onderzoek.