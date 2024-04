Vrouwen van expats gaan in de kinderopvang werken: 'Oplossing voor tekort'

Zes kinderdagverblijven in de Brainportregio gaan de vrouwen van expats inzetten. Het moet een oplossing zijn voor het personeelstekort in de opvang. Het is een proef waar veertien vrouwen van expats aan deelnemen. Vier maanden lang volgen ze een opleiding. Tegelijkertijd werken ze onder begeleiding ook al met kinderen, terwijl ze vaak de taal nog niet machtig zijn.

“Er is in de kinderdagopvang een grote behoefte aan geschoold personeel. De vrouwen van de expats zijn erg gemotiveerd om aan de slag te gaan”, zegt Lara Poulson. Ze is docent en projectleider van het Summa College in Eindhoven. “Ze worden opgeleid tot groepshulp in de kinderopvang. Naast hun studie doen ze al voor minimaal acht uur per week werkervaring op bij een kinderdagverblijf in en rond Eindhoven”.

In het klaslokaal geeft Poulsen aanwijzingen aan Divya Madhuri Reddy. Ze verschoont een babypop. Divya woont al negen jaar in Nederland. De pilot is gestart omdat veel vrouwen van expats aangeven dat ze zich hier graag nuttig willen maken voor de gemeenschap. Dat vindt Divya ook. Ze is blij met deze kans. “Ik ben kinderverpleegkundige, maar ik was alleen maar thuis. Ik vond dat niet goed want ik wil werken.” Daarom is ze ook blij met de Nederlandse les.