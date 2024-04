Explosie blaast ruit van huis eruit: de bewoonster doet haar verhaal

Een vrouw is in december in Helmond door het oog van de naald gekropen, toen er een explosief afging dat op het raam van haar huis was geplakt. Een paar seconden daarvoor zat ze nog vlakbij datzelfde raam op de bank. Het slachtoffer doet nu haar verhaal bij Bureau Brabant, want ze wil weten wie dit heeft aangericht. De politie is op zoek naar drie vrouwen die heel waarschijnlijk de bom op het raam plakten van het huis aan het Ockenburghpark.

Het is 31 december 2023 als de vrouw ’s nachts gebeld wordt door haar man. Hij is portier in een bar vlak bij hun huis. “Hij belde om te zeggen dat hij flink bedreigd was. Deze mensen wisten waar wij woonden, vertelde hij", zegt het slachtoffer. De vrouw zit die nacht rond half vier nog op de bank, ze staat op en als ze een paar meter verder is, knalt ineens de hele voorruit eruit. “Het was echt een enorme puinhoop. Het raam kapot, het kozijn kapot, de gordijnen aan flarden en de hond helemaal in paniek."

“Ze hebben andere kleren aan gedaan, dat kan betekenen dat ze uit de buurt komen.”

Volgens de politie moeten de daders hebben gezien dat er iemand op de bank zat. De vrouw had de gordijnen een stukje open. Of de bedreiging werkelijk iets met de explosie te maken heeft, weet de politie niet. “Maar toevallig is het wel.”

Twee van de drie vrouwen kijken door de heg van de buren naar het huis (foto: Bureau Brabant).

Op camerabeelden is te zien hoe drie vrouwen die avond door de straat lopen. De beelden zijn vlak bij het huis gemaakt. Vanaf de Kromme Geer lopen ze door het Ockenburghpark. Zodra ze een beveiligingscamera zien, zetten twee van de drie vrouwen een capuchon op. Een van de drie heeft vaak een oplichtend mobieltje, de politie vermoedt dan ook dat ze op dat moment in contact staat met iemand anders.

“Dit is geen vuurwerk, dit is gewoon een bom. Wat komt hierna?”