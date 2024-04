Frank Fabianski (102) overleden: oorlogsveteraan hielp Brabant bevrijden

Oorlogsveteraan Frank Fabianski is op 11 april op 102-jarige leeftijd overleden in Chicago in de VS. Samen met zijn inmiddels overleden vrouw Antoinette had hij zes kinderen, 21 kleinkinderen en 39 achterkleinkinderen. Fabianski vocht tijdens de Tweede Wereldoorlog mee aan de bevrijding van Brabant. Over de verschrikkingen van de Tweede Wereldoorlog sprak hij thuis met geen woord.

Fabianski diende in de 104e Amerikaanse infanteriedivisie, de Timberwolves, die in oktober 1944 een deel van West-Brabant bevrijdde, onder meer Achtmaal, Oudenbosch en Zevenbergen. In oktober 2023 bracht Fabianski nog een bezoek aan West-Brabant. Op 101-jarige leeftijd, mogelijk als oudste bevrijder, bracht hij samen met zijn dochter en schoonzoon nog een bezoek aan West-Brabant. Bij die gelegenheid werd Brabant opnieuw 'bevrijd', maar dan nagespeeld door acteurs. 'Nauwelijks herinneren'

De veteraan Frank Fabianski keek bij die gelegenheid toe. Hij was de enige die de bevrijding in het echt had meegemaakt. Met zo'n 75 leden van de Timberwolves overrompelden ze de Duitse soldaten. "Ik kan me dit allemaal nauwelijks meer herinneren", zei Fabianski bij die gelegenheid. Overal werd hij als held ontvangen. Zo maakte de burgemeester van Moerdijk Fabianski tot ereburger. Een van de velen

Een troepenmacht van Canadezen, Britten, Amerikanen, Polen en Nederlanders wist eind oktober 1944 de Duitse bezetter uit het grootste deel van Brabant te verjagen. Op die dag in oktober werd Frank Fabianski volop bedankt voor wat hij gedaan had, bijna 80 jaar geleden. Frank bleef bescheiden en herhaalde: "Ik was maar gewoon een van de velen."