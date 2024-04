Vrouw rijdt met auto boerderijwinkel binnen, schade is groot

Een automobiliste is maandagochtend met haar auto achteruit boerderijwinkel De Reijse Heerlijckheid aan de Rooije Hoefsedijk in Gemert binnengereden. De schade is groot, zo is op foto's te zien. De kozijnen van de boerderijwinkel zijn kapot en ook het interieur is beschadigd.

"De ingang van de zaak ligt eruit", vertelt verslaggever Noël van Hooft. "Bakstenen liggen binnen in de winkel en ervoor." Vergissing

Het zou zijn misgegaan toen de oudere vrouw op een andere automobilist lette en zich vervolgens vergiste van rem- en gaspedaal. Vanwege het ongeluk werden de politie, de brandweer en een ambulance opgeroepen. Schade is groot

De automobiliste kwam met de schrik vrij, evenals de klanten in de winkel "Er was wel wat paniek onder hen", laat Noël weten. De winkel is na het ongeluk gesloten. Woensdag zou de zaak weer open moeten gaan.

De automobiliste reed achteruit de boerderijwinkel binnen (foto: Harrie Grijseels/SQ Vision).