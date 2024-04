Flitsmarathon van start: hier moet je uitkijken als je geen bekeuring wilt

Wie geregeld te hard rijdt op de weg zal deze week toch echt moeten oppassen. De Europese politieorganisatie Roadpol houdt een heuse flitsmarathon. Dag én nacht. En Brabant wordt daarbij niet overgeslagen.

De flitsmarathon is eigenlijk precies wat de naam doet vermoeden. Deze hele week slaan politiekorpsen uit 29 Europese landen de handen ineen om hardrijders en doorroodrijders te bekeuren. Uiteraard met flitspalen, maar ook met onopvallende snelheidscontroles, laserguns en onopvallende politieauto's.

Het zwaartepunt ligt op plekken waar vaak te hard wordt gereden. "Daar wordt bijna alles uit de kast getrokken om hardrijders op de bon te slingeren", vertelt de ANWB.

Beruchte flitspalen

In Brabant staan een aantal beruchte flitspalen. In 2023 werden op N270/Europaweg (kruising met de Hortsedijk) in Helmond 25.887 overtreders geflitst. Daarmee staat deze kruising fier bovenaan de Brabantse top 10 van flitspalen. Dit is het hele rijtje:

1. Helmond - N270/Europaweg, kruising Hortsedijk: 25.887 keer

2. Eindhoven - John F. Kennedylaan, richting centrum: 25.421 keer

3. Eindhoven - Geldropseweg: 22.733 keer

4. Breda - Julianalaan: 16.628 keer

5. Oosterhout - Beneluxweg: 11.057 keer

6. Tilburg - Ringbaan Oost, kruising Caspar Houbenstraat: 10.430 keer

7. Helmond - N270/Europaweg, kruising Hortsedijk richting Deurne: 10.018 keer

8. Tilburg - N261/Burgemeester Bechtweg: 9880 keer

9. Erp - N616/Veghelsedijk: 9178 keer

10. Tilburg - Ringbaan Zuid: 9025 keer

Mobiele palen

Tussen die flitshotspots staat ook een aantal flexflitsers. Dat zijn flitspalen die twee maanden op één plek staan, om vervolgens weer verplaatst te worden naar de volgende plek. Hier zouden ze zomaar kunnen staan, volgens het Openbaar Ministerie.

1. Bergen op Zoom - Randweg West bij kruising Halsterseweg

2. Bladel - N284 Rondweg, voor kruispunt Leemskuilen

3. Breda - Julianalaan

4. Den Bosch - Sint Teunislaan

5. Den Bosch - Rompertsebaan

6. Eindhoven - Geldropseweg thv Carel Willinkstraat

7. Lierop - N612 Stipdonk thv hectometer 82,8

8. Oosterhout - Beneluxlaan, bij huisnummer 85

9. Schijndel - N637, tussen Buntweg en Heiweg

10. Tilburg - Ringbaan-Zuid

11. Tilburg - Burgemeester Bechtweg

12. Uden - Rondweg bij huisnummer 5

Verkeersslachtoffers

De flitsmarathon is niet bedoeld automobilisten te pesten, maar om het aantal verkeersslachtoffers terug te dringen. Hoe harder je rijdt, hoe groter de kans op een dodelijk ongeval als het misgaat. Brabant is ook dit jaar weer de Nederlandse provincie met de meeste verkeersdoden.

Volgens mobiliteitsdeskundige Paul van de Coevering heeft het aantal hardrijders vooral te maken met de pakkans. Als je wéét dat er gecontroleerd wordt dan laat je het wel uit je hoofd.

Brabant is overigens al jaren koploper als het gaat om het aantal verkeersdoden in Nederland. Hoe komt dat en waar gebeuren die ongelukken het vaakst? We leggen het uit in deze video.