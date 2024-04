Lekkerste Brabantse Worstenbroodje: dit zijn de winnaars van 2024

Jürgen van Dongen uit Terheijden is de winnaar geworden van de strijd om 'Het Lekkerste Brabantse Worstenbroodje 2024'. Het is al voor de zesde keer dat Jürgen de wisselbeker mee naar huis mocht nemen, voor het laatst in 2016. Hij nam de prijs met tranen in zijn ogen in ontvangst omdat zijn onlangs overleden vader er voor het eerst niet bij was. "Ik heb alles van hem geleerd en het recept is nooit veranderd."

