112-nieuws: auto's botsen op de A50 • motorrijder rijdt van viaduct af

20.30

Een jonge bromfietser is rond 19.15 uur tegen een geparkeerde auto gereden op de Tuinstraat in Oss. Buurtbewoners hoorden een harde knal en zijn de jonge bestuurder meteen gaan helpen. Even later is hij met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Er is niets bekend over hoe het met hem gaat en hoe het ongeluk is gebeurd.