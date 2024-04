Gewelddadige roof met kapmes bij juwelier: tweede verdachte (22) opgepakt

Na het arresteren van een man van 28 hebben agenten dinsdag een tweede verdachte opgepakt voor de gewelddadige overval in Roosendaal op een juwelier aan het Roselaarplein in mei 2022. Deze tweede verdachte is een 22-jarige man en komt net als de eerste verdachte uit Roosendaal. De aanhoudingen volgen op uitzendingen van Bureau Brabant en Opsporing Verzocht, waarin er beelden zijn getoond van de brute roof.

Juwelier Yahya Bahcecioglu zag zijn juwelierszaak van dichtbij aan gort geslagen worden. Toen er op 11 mei 2022 werd aangebeld, opende hij met een knop achter de balie de voordeur. Twee gemaskerde mannen renden zijn zaak binnen. En vervolgens werd het levenswerk van Bahcecioglu in minder dan dertig seconden vernield.

"Hij zwaaide met zijn zwaard heen en weer."