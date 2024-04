Man slaat 225.000 xtc-pillen op in bedrijfspand, zes jaar cel geëist

Het Openbaar Ministerie eist zes jaar gevangenisstraf tegen een man die ruim honderd kilo harddrugs opsloeg in een bedrijfspand in Eindhoven. Tijdens een controle in het gebouw vond de politie 225.000 xtc-pillen en een flinke hoeveelheid chemische grondstoffen. De man, een 42-jarige medewerker van het bedrijf, gaf zich vervolgens zelf aan.

Hij stond maandag terecht in de rechtbank van Den Bosch. De zaak kwam aan het licht toen de politie op 17 oktober vorig jaar een handhavingsactie hield in Eindhoven. Een drugshond sloeg aan op een auto bij het bedrijfspand, waarna de politie een onderzoek startte. Binnen vond de politie de tienduizenden pillen en allerlei chemische stoffen voor de productie van synthetische drugs. Al snel meldde een van de werknemers van het bedrijf zich bij de politie. Hij bekende dat hij de spullen heeft opgeslagen. De officier van justitie gaat ervan uit dat de man zelfstandig heeft gehandeld en dat de eigenaren en andere werknemers niet op de hoogte waren van de drugs die in het pand lagen. De man werd al twee keer eerder veroordeeld voor drugsdelicten en was op het moment van de controle onder voorwaarden vrij. “De verdachte is al twee keer eerder veroordeeld voor soortgelijke drugsfeiten en dat legt behoorlijk veel gewicht in de schaal”, oordeelde de officier van justitie. “De dreiging van een gevangenisstraf heeft de man er niet van weerhouden om opnieuw de fout in te gaan.” Het OM eist zes jaar celstraf. Daarnaast wil ze dat de man alsnog de 852 dagen gevangenisstraf uitzit die hij nog heeft openstaan.