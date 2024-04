Achtervolging van man in gestolen auto eindigt bij Belgische grens

Een 19-jarige man uit Breda is maandagnacht na een achtervolging door verschillende agenten in meerdere politiewagens op de grens met België aangehouden. De man reed zonder rijbewijs in een gestolen auto en wilde aanvankelijk niet stoppen voor de politie.

Het was de auto van de Bredanaar die als eerste de aandacht van agenten trok. Die stond in Baarle-Nassau geparkeerd en bleek als gestolen geregistreerd te staan. De man zat op dat moment al in de auto en ging er vandoor. Op dat moment startte de achtervolging en reden meerdere politieauto's achter de man aan. "Hij reed rondjes in en om Baarle-Nassau", vertelt een politiewoordvoerder. "Hij ging de A16 richting Eindhoven op en keerde daarna weer terug naar Baarle-Nassau. Hij reed op momenten behoorlijk hard." Fuik Belgische politie

Uiteindelijk scheurde de man naar de grens met België. Toen hij daar in een fuik van de Belgische politie dreigde te rijden, stopte hij zijn vlucht. Nederlandse agenten, die contact hadden met hun Belgische collega's, konden hem klemrijden en arresteren. Hij krijgt in Nederland zijn straf.