Bliksem slaat in 2 bomen, schade in zeker 6 huizen: 'Nog nooit meegemaakt'

Bewoners van de Hollestraat in Someren schrokken maandagmiddag van een enorme knal. De bliksem was in twee grote eikenbomen geslagen. De hele schors is eraf en de schade is enorm. "Bij de televisie, wasmachine, droger, enkele lampen, robotmaaier en bij de zonnepanelen is schade."

Een buurtbewoonster was gisteren thuis toen de bliksem insloeg. Ze heeft de flits niet gezien maar schrok wel van een enorme klap. "De stroom viel meteen uit. Ik moest mezelf groot houden want de kleinkinderen waren er." Volgens de vrouw hebben zeker zes huizen schade opgelopen door de inslag. "Bij mij zijn de omvormers van de zonnepanelen kapot, de adapters van een aantal apparaten doen het niet meer en ook mijn koffiemachine is kapot."

"We schrokken ons kapot."

Dicht bij de twee getroffen eiken woont Henk Wijnen. Rond de klok van vier uur had hij net een kopje koffie gedronken met de stratenmaker, toen ze een enorme klap hoorden. "We schrokken ons kapot." De stratenmaker was op dat moment net de laatste spullen aan het opruimen. "Die werd als het ware achter in zijn busje gesmeten."

"Er waren hier in de straat twee bomen helemaal geschild."

Henk ging meteen kijken waar de klap vandaan kwam. "Er waren hier in de straat twee bomen helemaal geschild. De bast van wel twee centimeter dik lag tientallen meters verderop." "Een stroomhuisje stond zelfs helemaal te roken", vertelt de buurtbewoner over de schade. "En bij ons binnen is er ook schade. De aardlekschakelaar ging er steeds uit en er is ook wat kapot in de meterkast."

"Het was ook echt een enorme knal."

De dochter van een buurtbewoner was alleen thuis. De bewoonster vertelt dat ze het nu koud hebben binnen. "Ik sta te wachten op een monteur want de verwarmingsketel heeft het begeven door de klap. En ook mijn wasmachine is kapot. Ik heb volgens mij nog de minste schade van iedereen hier." Een paar huizen verderop woont Mieke Wijnen. "Alle drie de kinderen waren thuis, maar één was er heel erg geschrokken. Daar gaat dan je aandacht in eerste instantie naartoe." De buurtbewoonster blijft nuchter onder de omstandigheden. "Het zijn gelukkig alleen maar apparaten die kapot zijn, zoals de televisie en de wasmachine. Maar het is wel veel, dus dat is vooral een hoop geregel nu."

Ingeslagen bliksem in bomen zorgt voor veel schade: 'Nog nooit meegemaakt'