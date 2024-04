Vader (52) doodgestoken in huis, dochter (18) wordt even later aangehouden

In een huis aan de Vilvoordehof in Eindhoven heeft dinsdagmiddag een dodelijke steekpartij plaatsgevonden. Daarbij is de 52-jarige vader van het gezin om het leven gekomen. Zijn dochter (18) is als verdachte aangehouden, meldt de politie.

Het slachtoffer is in de woning aan zijn verwondingen overleden. Een reanimatie door toegesnelde hulpverleners mocht niet baten. Behalve twee ambulances was ook een traumahelikopter opgeroepen. In het huis woont sinds een jaar of vijf een Russische familie, bestaande uit vader, moeder en dochter. De dochter werd door de politie korte tijd na de steekpartij in de buurt van de woning aangehouden in het stadsdeel Woensel. De politie doet onderzoek. De omgeving van het huis is hiervoor afgezet.

Foto: SQ Vision