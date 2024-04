112-nieuws: gewonden na hevige botsing • bruin kraanwater in deel van Chaam

22.34

De inwoners van dertig huizen in Chaam worden op dit moment door Brabant Water aangeraden om even geen kraanwater te drinken. In vijf van de dertig huizen komt er namelijk bruin water uit de kraan. Sinds halfnegen wordt er schoon drinkwater geleverd via tanks in de vijf straten waar de huizen staan.

Watermonsters hebben volgens Brabant Water later aangetoond dat het kraanwater in de straten ‘momenteel niet geschikt is voor consumptie voor mensen en dieren’. "We weten gewoon niet zeker wat erin zit", zegt een woordvoerder. "Dan is het beter geen risico te nemen."