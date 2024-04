ASML haalt minder nieuwe orders binnen en ziet omzet dalen

Na jaren van omzetrecords is de omzet van chipfabrikant ASML de afgelopen drie maanden gedaald ten opzichte van een jaar geleden. Het gaat om een daling van twintig procent, waarmee de omzet uitkwam op 5,3 miljard euro. Toch neemt het bedrijf uit Veldhoven meer mensen aan.

Naast de omzetdaling kwamen er ook minder nieuwe orders binnen. Er werd voor 3,6 miljard aan bestellingen geplaatst. Een kwartaal eerder werd er voor 9 miljard euro aan bestellingen geplaatst.

De omzetdaling is voor het bedrijf geen reden voor onrust. ASML noemde 2024 een overgangsjaar. In 2025 verwacht het bedrijf een enorme vraag naar chipmachines, onder andere door de vraag naar chips voor AI, artificial intelligence. Chips die de enorm snelle ontwikkeling op het gebied van kunstmatige intelligentie mogelijk moeten maken.

Investeren in groei

Het bedrijf neemt ondanks de daling van de omzet nieuwe mensen aan die ze opleiden in de fabrieken. Daarnaast wordt er in Europa en de VS gebouwd aan nieuwe chipfabrieken waar de machines van ASML nodig zijn. "We investeren dit jaar voor de groei die we in de tweede helft van het jaar verwachten en zeker in 2025", zegt de financiële topman Roger Dassen tegen de NOS.

ASML kondigde vorig jaar juist aan om minder mensen aan te nemen. De jaren ervoor nam het bedrijf tienduizend nieuwe mensen aan. Hoeveel mensen er nu worden aangenomen, heeft het bedrijf niet bekendgemaakt.

