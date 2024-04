Moeder met kind (5) in de auto belt 112 voor steekpartij: 'Heel heftig'

De steekpartij op klaarlichte dag midden in een woonwijk in Vlijmen raakt bewoners daar diep. Een zoon stak zijn vader dinsdagmiddag neer met een mes. Een vrouw met haar zoontje van vijf in de auto, belde dinsdagmiddag 112: "Ik zag hem met een mes zwaaien."

"Het was heel heftig, vooral voor mijn zoontje", zegt de vrouw met een traan in haar ogen. "Het was een hevige ruzie. Ze waren echt heel hard aan het schreeuwen." De vrouw laat beelden zien van haar videodeurbel, die het geluid van het geschreeuw heeft opgenomen.

De vrouw stapte in de auto met haar zoontje toen ze de zoon zag lopen, hij zwaaide volgens haar met een mes. De steekpartij hebben zij en haar zoontje niet gezien. "Ik ben doorgereden en we hebben verderop 112 gebeld", vertelt ze woensdag. "Het is echt heel vreemd wat er is gebeurd."

Opgepakt

De steekpartij gebeurde kort na half vier op de T-splitsing van de Nobellaan met de Marconilaan. De 24-jarige zoon sloeg op de vlucht, maar is in de loop van de avond aangehouden in Apeldoorn, zo meldde de politie dinsdag.

De 52-jarige vader is met spoed met een ambulance naar het Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis in Tilburg gebracht. De politie heeft laten weten dat de vader buiten levensgevaar is.

"Dat gezin heeft hulp nodig", vertelt een 53-jarige bewoonster, die het gezin zegt te kennen. "Bij de ruzie is geschopt en geslagen. Al vaker hebben de vader en zoon ruzie gehad", gaat ze verder. Ze geeft aan dat de zoon niet meer thuis woont en uit huis zou zijn geplaatst. Andere buurtbewoners kunnen dit niet bevestigen.



Camerabeelden

Een buurman vertelt dat de steekpartij op zijn bewakingscamera te zien is. Hij heeft die beelden overgedragen aan de politie. Een 79-jarige buurvrouw zegt flink geschrokken te zijn van het nieuws. "Ik was net een middagdutje aan het doen. Dit blijft in mijn hoofd spelen."

De politie laat weten dat vader en zoon inwoners van Vlijmen zijn. Het sporenonderzoek op straat werd gehinderd door hevige regenval, maar de politie deed wel een buurtonderzoek.

De steekpartij in Vlijmen gebeurde dinsdagmiddag op de T-splitsing van de Nobellaan met de Marconilaan: