Inspectie: patiënten Co-Med lopen risico door slechte bereikbaarheid

Patiënten van meerdere huisartsenpraktijken van Co-Med lopen grote risico's doordat de praktijken slecht bereikbaar zijn. Ook heeft het bedrijf te weinig artsen of medisch deskundige medewerkers beschikbaar. De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) spreekt over 'ernstige tekortkomingen'. De IGJ heeft de huisartsenketen daarom verplichte maatregelen opgelegd.

Het rommelt al enige tijd bij de huisartsenketen Co-Med. De IGJ krijgt sinds 2021 meldingen over Co-Med. Na onderzoek concludeert ze dat er ernstige tekortkomingen zijn bij de huisartsenpraktijken die vallen onder de huisartsenketen. Daarbij gaat het onder meer om de manier waarop het bedrijf de zorgverlening heeft georganiseerd en de zorg verleent.

Slecht bereikbaar

Zo is uit het onderzoek gebleken dat niet alle praktijken in geval van spoed binnen dertig seconden bereikbaar zijn. Een patiënt in nood moet binnen dertig seconden een medisch deskundige aan de telefoon kunnen krijgen. Ook voor vragen die geen spoed hebben, zijn de praktijken overdag niet goed telefonisch bereikbaar. Er is ook niet altijd een medisch deskundige medewerker beschikbaar voor advies of het inplannen van een afspraak.

Na een spoedmelding moet een huisarts binnen een kwartier aanwezig kunnen zijn of de patiënten snel kunnen ontvangen voor een consult. Uit het onderzoek bleek dat ook dit niet het geval was bij veel van de huisartsenpraktijken. Huisartsen waren niet in alle praktijken bereikbaar bij een spoedmelding.

Ook werden patiënten niet goed geïnformeerd over waar ze terecht unnen met hun klachten als de praktijk tijdens praktijkuren gesloten is.