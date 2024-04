Neergestoken vader is niet in levensgevaar, zoon zit vast voor steekpartij

De vader (52) die dinsdagmiddag in Vlijmen op straat werd gestoken door zijn zoon (24) is niet in levensgevaar. Dat meldt de politie woensdag. Een slaande ruzie tussen de twee mondde op de T-splitsing van de Marconilaan en de Nobellaan uit in een steekpartij. Daarbij raakte de vader gewond.

De vader werd dinsdag met spoed in een ambulance naar het Tilburgse Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis gebracht. De zoon ging er na de steekpartij vandoor. Hij werd later dinsdagavond door agenten in Apeldoorn aangehouden. Hij zit vast en wordt verhoord, zo laat de politie weten. Agenten hebben inmiddels ook met getuigen gepraat. Omroep Brabant sprak met mensen die de ruzie hebben gezien. Zo zag een vrouw die met haar zoontje van vijf in een auto zat de twee elkaar in de haren vliegen. "Ik zag de zoon met een mes zwaaien. Het was heel heftig, vooral voor mijn zoontje", vertelde ze woensdagochtend. "Het was een hevige ruzie. Ze waren echt heel hard aan het schreeuwen." De vader en zoon zijn inwoners van Vlijmen. Ze zouden volgens een buurtbewoner de laatste tijd vaker ruzie hebben gehad. De steekpartij in Vlijmen gebeurde dinsdagmiddag op de T-splitsing van de Nobellaan met de Marconilaan: